Новый альбом британской рок-группы The Cure вышел после 16 лет тишины

Рок-группа из Великобритании The Cure презентовала новый альбом под названием Songs Of A Lost World. Эта пластинка стала первой новинкой музыкального коллектива за последние 16 лет, пишет сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на газету The Washington Post.

Последний релиз группы под названием «4:13 Dream» состоялся в 2008 году. После этого The Cure направила все ресурсы на гастрольные выступления.

Новый альбом стал единственным в дискографии, не считая «The Head on the Door», где авторство композиций принадлежит лишь ее фронтмену Роберту Смиту.