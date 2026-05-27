Узбекистан представит масштабную культурную программу в рамках ПМЭФ

Фонд развития культуры и искусства Узбекистана в рамках фестиваля «Петербургские сезоны», приуроченного к Петербургскому международному экономическому форуму, представит в Санкт-Петербурге масштабную культурную программу. Она включает выставочные проекты и оперную постановку.

Центральным событием станет выставка «Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары», организованная совместно с Эрмитажем. Экспозиция откроется 4 июня в здании Главного штаба и будет работать до 4 октября. В ней представят 67 музейных предметов, из которых 58 предоставлены ведущими музеями Узбекистана, включая Бухарский государственный музей-заповедник, и еще девять — из коллекции Эрмитажа. Проект посвящен культурному наследию Бухарского эмирата, в том числе ювелирному искусству и дворцовым интерьерам.

Еще один выставочный проект — участие Узбекистана в экспозиции «Любовь земная и любовь небесная. Владимир и Константин Маковские», которая пройдет со 2 июня по 13 сентября в Музее Фаберже. Узбекская сторона предоставит девять экспонатов из собрания Государственного музея искусств.

Ключевым событием театральной программы станет показ оперы Георга Фридриха Генделя «Тамерлан» 4 июня на сцене Мариинского театра. Постановку режиссера Стефано Поды ранее представили в Ташкенте, Дубае и Вене. Музыка Георга Фридриха Генделя в спектакле звучит в новой интерпретации Кирилла Рихтера: партитура дополнена узбекскими национальными инструментами. Музыкальное сопровождение осуществляет Национальный симфонический оркестр Узбекистана. В постановке заняты международные исполнители, в том числе народный артист Узбекистана Женисбек Пиязов, а также хоровые и оркестровые коллективы республики — всего более 160 артистов.

Также на Петербургском международном экономическом форуме-2026 откроется павильон «Душа России». Социокреативная платформа Фонда Росконгресс — Фонда Инносоциум реализует экспозицию совместно с ПАО «Банк ПСБ» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.