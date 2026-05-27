Проект «Душа России» покажет на ПМЭФ-2026 экспозицию о культурном наследии

На Петербургском международном экономическом форуме-2026 откроется павильон «Душа России». Социокреативная платформа Фонда Росконгресс — Фонда Инносоциум реализует экспозицию совместно с ПАО «Банк ПСБ» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Организаторы покажут разнообразные проекты на стыке культуры, креативных индустрий, дизайна, социальных инициатив и региональных художественных традиций, которые объединили идеи современного прочтения культурного наследия России.

Архитектурную концепцию пространства разработали Владимир и Александр Плоткины. Павильон продемонстрирует, как традиции, народные художественные промыслы и локальная идентичность могут стать базой для создания новых брендов и проектов.

Визуальное решение, сочетающее дерево, метал и свет, подчеркивает актуальное прочтение российского культурного кода. При этом дизайнеры павильона обошлись без музейной интонации и стилизации под старину.

«Культурное наследие — важная часть креативной экономики и один из факторов формирования узнаваемого образа страны», — отметил советник Президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

По его словам, «Душа России» дает возможность рассказать о культурном многообразии современным языком.

На экспозиции продемонстрируют более 50 проектов российских художников, дизайнеров, ремесленных мастерских и креативных брендов. Посетители смогут оценить предметы интерьера, текстиль, коллекционный фарфор, арт-объекты, ювелирные изделия и современные интерпретации народных промыслов.