Установка фигур и фонариков к китайскому Новому году началась на Заячьем острове в Петербурге

На стрелке Заячьего острова специалисты из Китая начали монтировать фигуры и фонарики в честь китайского Нового года. Украшения прибыли в Северную столицу морским путем из провинции Сычуань, сообщила газета «Петербургский дневник» .

Мастера рассказали, что Сычуань — это родина китайских фонариков. Среди привезенных фигур — символ предстоящего года по китайскому календарю, Красная лошадь, а также традиционные для праздника феникс и дракон.

Специалисты планируют закончить работы 16 февраля. Фигуры будут украшать остров еще две недели.