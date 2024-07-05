Умерла народная артистка СССР Лиана Исакадзе

Известная народная артистка СССР Лиана Исакадзе умерла на 78-м году жизни. Об этом сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Причины смерти артистки не раскрыли.

Исакадзе родилась в Тбилиси в 1946 году. В 1968 году окончила Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского по классу скрипки. Солировала в Московской филармонии, исполняла классические произведения грузинских композиторов, Антонио Вивальди и других.

С 1964 по 1981 годы Исакадзе играла на скрипке Страдивари, в 90-х годах переехала жить во Францию и Германию. В 2002 году получила английскую медаль «2000 выдающихся музыкантов XX века».