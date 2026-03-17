Ушла эпоха. Театральный мир скорбит по Дмитрию Твердохлебову, не дожившему до юбилея

Умер Дмитрий Твердохлебов, выдающийся артист и звезда Московского театра оперетты. Об этом сообщила пресс-служба театра, в котором актер прослужил почти всю свою жизнь.

Творческий путь актера начался еще во время учебы в ГИТИСе, когда его пригласили в труппу. Твердохлебов дебютировал с оглушительным успехом. Он быстро стал одним из ведущих артистов театра.

Зрителям знаменитый артист запомнился по ролям в таких классических постановках, как «Летучая мышь», «Сильва», «Марица», «Принцесса цирка» и «Моя прекрасная леди».

Коллеги и режиссеры отмечали его невероятный артистизм, уникальную пластику и тонкую иронию, которая делала даже эпизодических персонажей любимцами публики.

Дмитрий Твердохлебов был мастером перевоплощения, напомнили в театре. Он одинаково блестяще играл и в серьезных спектаклях, и в детских сказках.

Коллектив театра выразил глубокие соболезнования родным и близким артиста, подчеркнув, что его имя навсегда останется в истории российской сцены.

В середине марта также умер один из старейших актеров МХАТ имени Горького Андрей Голиков.