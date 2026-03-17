Ушла эпоха. Театральный мир скорбит по Дмитрию Твердохлебову, не дожившему до юбилея
Умер Дмитрий Твердохлебов, выдающийся артист и звезда Московского театра оперетты. Об этом сообщила пресс-служба театра, в котором актер прослужил почти всю свою жизнь.
Творческий путь актера начался еще во время учебы в ГИТИСе, когда его пригласили в труппу. Твердохлебов дебютировал с оглушительным успехом. Он быстро стал одним из ведущих артистов театра.
Зрителям знаменитый артист запомнился по ролям в таких классических постановках, как «Летучая мышь», «Сильва», «Марица», «Принцесса цирка» и «Моя прекрасная леди».
Коллеги и режиссеры отмечали его невероятный артистизм, уникальную пластику и тонкую иронию, которая делала даже эпизодических персонажей любимцами публики.
Дмитрий Твердохлебов был мастером перевоплощения, напомнили в театре. Он одинаково блестяще играл и в серьезных спектаклях, и в детских сказках.
Коллектив театра выразил глубокие соболезнования родным и близким артиста, подчеркнув, что его имя навсегда останется в истории российской сцены.
В середине марта также умер один из старейших актеров МХАТ имени Горького Андрей Голиков.