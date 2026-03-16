На 81-м году жизни умер один из старейших актеров МХАТ имени Горького Андрей Голиков. О его смерти 16 марта сообщили в телеграм-канале театра.

Голиков окончил актерский факультет Школы‑студии МХАТ в 1969 году. После второго сезона работал в Центральном детском театре, а затем продолжил обучение на режиссерском факультете школы-студии у Олега Ефремова. В 1976 году артиста приняли в труппу МХАТ имени Горького, где он служил многие годы.

За время работы на сцене Голиков сыграл роли в ряде известных постановок, среди которых «Тартюф», «Кремлевские куранты», «Три толстяка», «Господа Головлевы», «Последний срок» и «Прощание с Матерой». Он также занимался режиссурой и педагогической деятельностью, преподавал в Школе-студии МХАТ, Институте современного искусства и ВГИК. Коллектив МХАТ имени Горького выразил соболезнования родным и близким актера.

Накануне в телеграм-канале Театра на Бронной сообщили о смерти заслуженного артиста России Владимира Ершова.