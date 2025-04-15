Ушел из жизни режиссер Александр Муратов

Советский и украинский режиссер и сценарист Александр Муратов умер на Украине. Об этом сообщила пресс-служба украинского Национального союза кинематографистов.

Муратов ушел из жизни за неделю до своего 90-летнего юбилея.

«Утром 14 апреля небеса раскрылись для Александра Муратова — кинорежиссера, сценариста, литератора», — отметили в пресс-службе.

Муратов снял ряд фильмов, в том числе «Наш честный хлеб», «Гонки по вертикали», «Дорога никуда», «Провинциальный роман», «Та самая ночь» и другие.

В украинском Национальном союзе кинематографистов добавили, что покойный продолжал работать до последнего, несмотря на проблемы со здоровьем. Его назвали представителем поколения шестидесятников, которое искренне верило в необходимость отстаивать свои идеалы, чтобы изменить жизнь к лучшему.

Ранее скончался актер и режиссер Владимир Алферов, получивший известность благодаря роли в фильме «Солнечный удар». Он умер в возрасте 58 лет в Болгарии.