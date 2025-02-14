Уроженка Башкирии написала песню для одной из участниц Евровидения

Норвежская певица Эмми Кристиансен выступит на конкурсе Евровидение-2025 за Ирландию и представит песню, которую написала уроженка Башкирии Лариса Тормей. Об этом сообщил местный телеканал RTE .

Композиция называется Laika Party и посвящена собаке, ставшей первым животным в открытом космосе. В тексте рефреном повторяется «Я верю, что Лайка жива», лирический герой надеется, что она «каждую ночь танцует среди звезд».

Норвежский телеканал TV2 сообщил, что изначально Кристиансен должна была представлять родную страну с этой же песней, но проиграла голосование на отборе.

Судя по биографии на официальном сайте, Тормей (в девичестве — Вильданова) родилась в СССР, живет в Ирландии с 2001 года, пишет и исполняет фолк-музыку.

Ранее молдавская телерадиокомпания оказалась в центре скандала при подготовке к Евровидению из-за украинских пранкеров.