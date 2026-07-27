URA.RU: День Крещения Руси отметят в России 28 июля

Во вторник, 28 июля, в России отмечается День Крещения Руси. Верующие чтят память святого равноапостольного князя Владимира, а по народному календарю это День Кирика и Улиты, сообщил URA.RU .

День Крещения Руси установлен федеральным законом в 2010 году и совпадает с днем памяти святого равноапостольного князя Владимира. В 988 году он сделал христианство государственной религией, изменив вектор развития древнерусского государства.

День PR-специалиста отмечается с 2001 года по инициативе Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО). Официальный статус профессия получила в 2004 году, когда Минтруд внес специальности по связям с общественностью в общероссийский классификатор.

Всемирный день борьбы с гепатитом приурочен к дню рождения нобелевского лауреата Баруха Блумберга, который открыл вирус гепатита B и создал первую вакцину. Праздник призван напомнить о важности гигиены, безопасных медицинских процедур и вакцинации.

День загадывания желаний для тех, кто верит в чудеса. Считается, что мечты, загаданные 28 июля, сбываются быстрее новогодних. День бутылки мира возрождает практику отправки посланий через океаны, когда люди пишут письма, вкладывают их в бутылки и доверяют стихии.

День памяти святого равноапостольного князя Владимира церковь чтит 28 июля. В 988 году князь Владимир принял христианство как государственную религию, навсегда изменив культурное лицо государства.

Собор Киевских святых установлен в 2011 году по решению Священного Синода Украинской Православной Церкви. В Собор входят святые, чья жизнь была связана с Киевом. Также в этот день вспоминают раннехристианских святых Кирика и Иулитту, священномученика Петра Троицкого и мученика Авудима Тенедосского.