URA.RU: белоствольная береза — символ Дня Берегини, отмечающегося 15 июля

15 июля в народе отмечается праздник Берегиня, посвященный славянскому женскому божеству, хранительнице очага. В этот день символом праздника становится береза, а с ней связаны различные традиции и приметы, сообщил URA.RU .

В славянской мифологии Берегиня олицетворяла защиту семьи, рода и всего живого. Символическим воплощением Берегини часто служила белоствольная береза, которая считалась священным деревом у славян.

В этот день принято было поклоняться березе. Девушки и женщины приходили в лес, чтобы попросить о счастье в любви, здоровье, благополучии или поддержке в делах. В качестве знака благодарности к ветвям иногда привязывали цветные ленточки.

В этот день рекомендуется гулять на природе, навести порядок в доме, проветрить комнаты. Можно зажечь свечу и мысленно наполнить пространство теплом и гармонией. Девушки на Руси занимались творчеством или рукоделием. Важно проявлять доброту и помогать болеющим и нуждающимся. Православные в это время посещают церковь.

В этот день не разрешалось наносить вред березе: рубить ее, ломать ветви, гнуть их, обрывать листья или использовать березовые дрова для растопки. Наши предки верили, что это могло привести к болезням и финансовым трудностям. Также было запрещено купаться в водоемах, так как, согласно поверьям, русалки (или берегини) могли утянуть нарушителя на дно. Нельзя в это время ссориться, так как конфликт может затянуться надолго.