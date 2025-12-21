Умерла первая переводчица «Хоббита» на русский язык

Переводчица первого издания «Хоббита» на русский Рахманова умерла в 95 лет

Петербургская переводчица и филолог Наталия Рахманова скончалась на 96-м году жизни. Об этом в Facebook* сообщил ее сын Алексей Гордин.

«Ночью умерла мама, Наталия Леонидовна Рахманова. Напишу, когда станет известно о прощании», — написал мужчина.

Рахманова училась на английском отделении филфака Ленинградского государственного университета и начала заниматься литературными переводами с 1950-х годов.

Одной из ключевых работ Рахмановой стал изданный в 1976 году первый на русском языке перевод повести Джона Рональда Руэла Толкина «Хоббит, или Туда и обратно». Кроме того, она переводила работы Герберта Уэллса, Агаты Кристи, Айзека Азимова и других.

Ранее умерла известный российский филолог Аза Тахо-Годи.

