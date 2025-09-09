Умерла известный российский филолог Аза Тахо-Годи

Советский и российский филолог, переводчик и философ Аза Тахо-Годи умерла в возрасте 102 лет. Об этом сообщила Межрегиональная общественная организация писателей «Русский ПЕН-центр» .

«8 сентября после продолжительной болезни на 103-м году жизни скончалась старейший член Русского ПЕН-центра, соратница и хранительница творческого и духовного наследия Алексея Федоровича Лосева Аза Алибековна Тахо-Годи. Скорбим», — говорится в некрологе.

Тахо-Годи изучала античную литературу, занималась терминологическими исследованиями, анализировала жанры, стили, мифологию и восприятие античности в русской культуре.

Она печаталась с 1953 года. Ее перу принадлежат более 800 публикаций. При этом 300 ее работ — фундаментальные исследования в области филологии и антиковедения. В частности, монографии «Греческая мифология» и «Платон и Аристотель».

Ее учебник «Античная литература» выдержал восемь изданий в России, был переведен на несколько языков. Кроме того, Тахо-Годи занималась издательской деятельностью, публикуя труды своего наставника, философа и филолога Алексея Лосева.