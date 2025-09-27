Умер актер из «Ментовских войн» и «Тайн следствия» Александр Иовлев

Российский актер, режиссер и композитор Александр Иовлев умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщили на сайте театрального центра «За Черной речкой».

«Не стало нашего мастера, режиссера, педагога, композитора, актера Александра Вениаминовича Иовлева», — отметили в некрологе.

Церемония прощания с Иовлевым прошла в воскресенье, 27 сентября. Причины смерти артиста в центре не привели.

Александр Иовлев родился 4 декабря 1945 года. В 1977-м пришел работать на Ленинградское радио в качестве режиссера литературно-драматической редакции. Почти 20 лет ставил спектакли в театрах «Интерателье» и «Эсперанты».

В театральном центре «За Черной речкой» служил с 1999 года. Кроме того, он преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ).

С 2000-х годов Александра Иовлева стали приглашать сниматься в многосерийных фильмах. Зрителям артист известен по ролям в сериалах «Тайны следствия», «Ментовские войны», «Омут», «Тамбовская волчица» и других.