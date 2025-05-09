Умерла автор «Приключений желтого чемоданчика» Софья Прокофьева

Ушла из жизни советская писательница Софья Прокофьева, известная как автор повести «Приключения желтого чемоданчика» и сказки «Маша и Ойка». Об этом сообщила пресс-служба издательского дома «Городец».

«Сегодня на 97-м году жизни скончалась любимая сказочница многих поколений детей и взрослых Софья Прокофьева, чьи замечательные книги обогатили детское направление нашего издательства. Вечная память прекрасному писателю и человеку», — сообщило издательство.

Писательница признавалась, что выбрала сказку основном жанром, потому что в ней можно было быть искренней и передавать самые сокровенные мысли. Она училась на художника-иллюстратора в Московском художественном институте имени Сурикова и оформляла детские книги. В 1957 году Прокофьева выпустила собственный сборник стихов «Кто лучше?» и всерьез увлеклась литературой.

Из-под ее пера вышли сказки «Маша и Ойка», «Лоскутик и облако», «Тайна забытого чердака», «Сказки перед сном» и повесть «Приключения желтого чемоданчика». В Японии ее произведение «Не буду просить прощения» получило премию Кодаи, экранизации других произведений удостоились медали «Венецианской биеннале», диплома V Международного детского кинофестиваля в Тегеране и других международных наград.