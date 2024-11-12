Программу на тему семейных ценностей провели в библиотеке в Балашихе

Библиотечный центр «Южный» в городском округе Балашиха организовал медиапрограмму под названием «Семья — как много в этом слове» для участников клуба «Познавайка». Мероприятие было направлено на углубление знаний школьников о значении понятия «семья» и семейных традициях.

В ходе программы участники узнали о семейных праздниках, организации досуга и совместном чтении. Сотрудники библиотеки обсудили с юными гостями важность любви, уважения к старшим, взаимопонимания и заботы о каждом члене семьи.

Ребята активно участвовали в обсуждении, вспомнили пословицы и поговорки о семье, а также ответили на вопросы тематической викторины. Особый интерес вызвал просмотр отрывков из фильма «Приключения желтого чемоданчика», в котором отражены семейные отношения, что способствовало живому обсуждению среди участников.

Для представителей подрастающего поколения в клубе «Познавайка» регулярно проводятся различные мероприятия, включая медиа-беседы, краеведческие встречи и интерактивные занятия. Такие инициативы помогают детям лучше понять ценности семьи и развивать навыки общения в дружеской атмосфере.

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