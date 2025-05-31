Умерла актриса Московского Губернского театра Татьяна Рудова

Заслуженная артистка России Татьяна Рудова скончалась на 85-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Московского Губернского театра.

Актриса посвятила театральной деятельности более 60 лет. С 1970 года она работала в столичном областном драматическом театре имени Островского, а затем ушла в Московский областной драматический Камерный театр. Когда появился Губернский театр, она перешла туда. В нем она до последнего дня жизни играла в трех спектаклях.

Театральный коллектив назвал смерть Рудовой большой потерей. Несмотря на солидный возраст, актриса играла роли Степаниды Трофимовны в «Семейной картине», Яичницы в «Женитьбе. Почти по Гоголю» и гадалки в пьесе «На всякого мудреца довольно простоты».

«Ее всегда отличали профессионализм, преданность и любовь к театру, искренняя забота о коллегах», — добавили в театре.

Ранее в возрасте 51 года скончалась актриса Наталья Пикула. Российские зрители запомнили ее по ролям в сериалах «Склифосовский», «Папины дочки» и «Час Волкова».