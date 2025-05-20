Умерла звезда сериалов «Склифосовский» и «Папины дочки» Наталья Пикула

Фото: Кадр из сериала "Другие"

Актриса театра и кино Наталья Пикула ушла из жизни в возрасте 51 года. Причиной смерти звезды сериалов «Склифосовский», «Папины дочки» и «Час Волкова» стала тяжелая болезнь. Об этом в разговоре с РИА «Новости» сообщил друг актрисы и сценарист Илья Замешаев.

«Да, к сожалению, это правда. Насколько мне известно, Наталья скончалась из-за онкологического заболевания», — заявил он.

Церемония прощания с артисткой пройдет 23 мая в зале для панихиды в Городской клинической больнице № 50 имени Спасокукоцкого на севере Москвы.

Наталья Пикула родилась 5 января 1974 года в столице. Высшее образование получила в Московском институте современного искусства.

Впервые на экранах появилась в начале 1990-х годов, сыграв роль медсестры в сериале «Горячев и другие». За свою жизнь успела принять участие более чем в 130 картинах, самые известные из которых — сериалы «Папины дочки», «Обручальное кольцо», «Кулагин и партнеры», «Склифосовский», «След» и «Час Волкова».