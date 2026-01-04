Умерла актриса из «Слова пацана»

Актриса Александра Березовец-Скачкова умерла в возрасте 52 лет

Российская актриса Александра Березовец-Скачкова скончалась на 53-м году жизни. Об этом сообщил портал «Кино-Театр.ру» .

Артистка умерла в Москве 3 января. Других деталей портал не привел.

Березовец-Скачкова — уроженка Мурманска, в 1995 году окончила Школу-студию МХАТ и успела сыграть около 90 ролей за профессиональную карьеру.

В послужном списке актрисы работа в сериалах «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Соколова подозревает всех», «Арбатские тайны», «Восьмой участок», «СуперИвановы», «Укрощение свекрови», «Клиника счастья», фильмах «Лед-2», «Слушатель», «Дикая лига» и других.

