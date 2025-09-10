Умерла актриса Агнесса Петерсон

Заслуженная артистка РСФСР Агнесса Петерсон умерла на 90-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

Актриса скончалась после продолжительной болезни.

«Светлая память Агнессе Оскаровне. Глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам, всем зрителям, соприкоснувшимся с ее творчеством», — отметили в театре.

Петерсон сыграла более 30 значимых ролей в театральных постановках, а также снималась в кино и телеспектаклях. В Театре Вахтангова добавили, что артистка хранила в памяти уроки Рубена и Евгении Симоновых, Александры Ремизовой и Петра Фоменко.

