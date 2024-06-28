Умер заслуженный деятель искусств Эдуард Нуров

Заслуженный деятель искусств Эдуард Нуров умер в Чите на 82-м году жизни

Фото: Freepik

Не стало актера, заслуженного деятеля искусств Эдуарда Нурова. Он умер в Чите в возрасте 81 года, сообщили в пресс-службе Минкультуры Забайкальского края.

«Очень жаль, что уходят такие высокообразованные, высокопрофессиональные люди», — заявила министр культуры Забайкальского края Алена Ячменева.

Она уточнила, что Нуров на протяжении многих лет служил в Забайкальском краевом драматическом театре. Руководил студенческим театром «Странник» до 2021 года.

Чиновница подчеркнула, что выпускники и студенты будут вспоминать актера исключительно с теплом и добротой.

В биографии Нурова такие спектакли, как «Рождество для Купьелло», «Горе от ума», «Волшебная лампа Алладина», «Девятый выпуск», «Ревизор» и «Я, моя бабушка, Илико и Илларион».

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