Умер заслуженный артист России Вячеслав Гостищев | 360°

Культура 15 мая 2024, 10:53 Умер заслуженный артист России Вячеслав Гостищев Актер Ростовского музыкального театра Вячеслав Гостищев умер на 92-м году жизни

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Заслуженный артист России Вячеслав Гостищев умер в возрасте 91 года. Об этом сообщила пресс-служба Ростовского государственного музыкального театра на странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В каждой из своих творческих работ он демонстрировал все богатство своего голоса, уникальную способность к сценическому перевоплощению, глубокому постижению образа, эксцентрический и комедийный талант», — отметили в пресс-службе театра.

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Вячеслав Гостищев родился 27 сентября 1932 года. В 1962 году он закончил Ростовское музыкальное училище по специальности «вокал». С 1993 года артист работал в Ростовском государственном музыкальном театре, снялся в нескольких фильмах, а в последние годы, несмотря на преклонный возраст, был задействован в 11 спектаклях.

Причина смерти артиста не уточняется.