Умер цирковой режиссер Валентин Гнеушев

Цирковой режиссер, артист и хореограф Валентин Гнеушев умер из жизни в возрасте 74 лет. Об этом в социальной сети сообщил актер Ефим Шифрин.

«Не стало моего однокурсника Вали Гнеушева. Светлая память беспокойному другу. С ним было трудно иногда, но никогда — не скучно», — написал он.

Дочь режиссера рассказала MK.RU, что обнаружила отца мертвым на полу в квартире после того, как он не выходил на связь в течение нескольких дней. Перед этим Гнеушев переболел воспалением легких, упал и повредил себе руку.

Гнеушев создал более 40 цирковых номеров, многие получил награды на фестивалях в Монте-Карло и Париже. В 1996 он стал главным режиссером Московского цирка на Цветном бульваре по приглашению Юрия Никулина, где поставил программы «Ярмарка чудес», «Я работаю клоуном» и «Сладкая кухня».

Также Гнеушев сотрудничал с режиссером Романом Виктюком, Большим театром и «Современником».

