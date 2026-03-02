Умер театральный режиссер Николай Коляда

Известный екатеринбургский драматург и художественный руководитель «Коляда-театра» Николай Коляда скончался на 69-м году жизни. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

«Невосполнимая утрата не только для Свердловской области, но и всей России. Ушел из жизни выдающийся драматург, актер, режиссер Николай Владимирович Коляда. Всю свою жизнь он посвятил театральному искусству и всегда оставался верен себе», — написал он.

Имя Николая Коляды и его проекты известны далеко за пределами Среднего Урала. Каждый год Екатеринбург преображался благодаря театральному фестивалю, который организовал Николай Владимирович, и погружался в атмосферу праздника.

Коляду прозвали «уральским солнцем современной драматургии». Как отметил Паслер, режиссер всегда находился в центре театральной жизни и объединял вокруг себя начинающих драматургов, известных мастеров и зрителей.

Николай Коляда оказался в реанимации 25 февраля. У него диагностировали воспаление легких. Драматурга подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозный сон.