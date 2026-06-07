Умер создатель музея «Дом станционного смотрителя» Александр Семочкин

В Ленинградской области умер Александр Семочкин — создатель музея «Дом станционного смотрителя» в Выре и человек, внесший большой вклад в сохранение исторического наследия региона. О его кончине сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в телеграм-канале .

Глава региона назвал Семочкина замечательным человеком, чьими трудами была сохранена живая история России и Ленинградской области.

«Благодаря его таланту и упорству появился в Выре ставший теперь легендарным „Дом станционного смотрителя“. Он вернул к жизни усадьбу в Рождествено после страшного пожара, построил храм в Воскресенском», — отметил губернатор.

Кроме того, Семочкин писал книги, читал лекции и заражал людей любовью к родной земле.

«Это был человек глубокой культуры, скромный, настоящий. Таким его и запомнят ленинградцы», — подчеркнул губернатор.

Он выразил соболезнования родным, близким и всем, кто знал Александра Семочкина.