Умер советский композитор Игорь Поклад

Советский композитор Игорь Поклад ушел из жизни в возрасте 83 лет. Об этом в социальной сети Facebook* сообщила его супруга Светлана.

«Вот и все. Любила, люблю и буду любить всегда», — написала она.

Композитор умер на Украине. За свою жизнь он создал множество композиций к фильмам, мюзиклам и мультфильмам. Среди его работ широкую известность получила музыка ко «Второй свадьбе в Малиновке», мюзиклу «Конотопская ведьма», мультфильмам «Казаки», а также к лентам «Работа над ошибками» и «Дударики».

Ранее скончался американский композитор Марк Сноу, написавший музыку к сериалу «Секретные материалы». Он умер 4 июля в своем доме в штате Коннектикут на 79-м году жизни. Композитора номинировали на премию «Эмми» 15 раз.

Сноу недоумевал, почему заглавная тема к мистическому сериалу набрала такую популярность. Композитор рассказывал, что в ней нет ничего особенного — он просто придумал гулкую ритмическую фигуру и добавил поверх нее жуткую и свистящую мелодию.