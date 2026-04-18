Умер советский и российский кинорежиссер Вячеслав Никифоров

На 84-м году жизни скончался советский, белорусский и российский кинорежиссер Вячеслав Никифоров. Об этом сообщили в Белорусском союзе кинематографистов .

В организации отметили, что Никифоров был выдающимся мастером, заслуженным деятелем искусств, лауреатом Государственной премии СССР. Его творческое наследие и вклад в развитие киноискусства останутся примером для будущих поколений.

Смерть режиссера также подтвердили в Министерстве культуры Белоруссии. Там подчеркнули, что Никифоров работал на киностудии «Беларусьфильм», а также сотрудничал с российскими студиями.

За свою карьеру он снял около 30 фильмов и телесериалов. Среди наиболее известных работ — «Государственная граница», «Отцы и дети», «Благородный разбойник Владимир Дубровский», «Зимородок» и «Фруза».

В Министерстве культуры выразили соболезнования родным, близким и коллегам Вячеслава Никифорова.

