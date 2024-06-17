Умер советский актер Янис Кубилис

Советский актер Янис Кубилис умер на 101-м году жизни

Кадр из фильма «Матч состоится в любую погоду» (1985) / kino-teatr.ru
Фото: Кадр из фильма «Матч состоится в любую погоду» (1985) / kino-teatr.ru

Советский актер Янис Кубилис скончался в возрасте 100 лет. Об этом сообщила пресс-служба Латвийского Национального театра.

Причина смерти не уточняется. Прощание с артистом пройдет 21 июня в Белом зале театра.

«Прошлым летом Янис Кубилис целый день отмечал свое 100-летие со своими ближайшими родственниками, друзьями и коллегами, но своего 101-летия он так и не дождался», — отметили в пресс-службе учреждения.

Янис Кубилис родился 24 июля 1923 года в городе Нерета. С 1947 года он был актером в Латвийском Национальном театре, пока в 1994-м не ушел на пенсию.

Всего Кубилис сыграл около 140 ролей. За его плечами работа в таких картинах, как «За лебединой стаей облаков», «Под землей», «Государственный преступник», «Лучи в стекле» и «Матч состоится в любую погоду».

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