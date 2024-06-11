Умер советский актер Анатолий Толок

Советский актер Анатолий Толок умер в 84 года

Фото: Freepik

На 85-м году жизни скончался советский и украинский актер театра, кино и телевидения Анатолий Толок. Информация об этом появилась на портале kino-teatr.ru.

Артист скончался 2 июня. Причины смерти не уточняются.

Анатолий Толок родился 29 сентября 1939 года. Он окончил Днепропетровское театральное училище. С 1964 по 1966 годы актер работал в Днепропетровском театре имени Т. Г. Шевченко, а с 1966-го служил в Областном академическом музыкально-драматическом театре имени Н. Кулиша в городе Херсон.

В 1995 году Толок удостоился звания народного артиста Украины. Зрителям актер запомнился по роли цыганского барона Бори в сериале «Провокатор».

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