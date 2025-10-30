Умер актер Вахтанговского театра Анатолий Меньщиков

Умер заслуженный артист России Анатолий Меньщиков, прослуживший почти 50 лет в Вахтанговском театре. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

В театре называли его талисманом для многих молодых режиссеров. Он сыграл более 100 ролей, а одна из самых ярких его работ — роль унтер-офицера Лорио в спектакле «Мадемуазель Нитуш».

«Их дуэт с Марией Ароновой был неподражаем, трогателен и неизменно срывал аплодисменты. В этой роли артист выходил на сцену более 400 раз», — говорится в некрологе.

Меньщиков родился в 1950 году. Впервые вышел на сцену в 18 лет в Театре на Таганке в спектакле «Тартюф», заменив одного из заболевших артистов. Позднее окончил Театральное училище имени Щукина.

Кроме того, артист несколько лет работал чтецом на радио, ведя по воскресеньям поэтические концерты. В кино снимался редко, в эпизодических ролях.

Театр выразил соболезнования родным и близким покойного.