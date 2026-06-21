Умер преподаватель Школы-студии МХАТ Вячеслав Рыбаков

Доцент кафедры пластического воспитания артиста Школы-студии МХАТ Вячеслав Рыбаков умер в возрасте 52 лет после тяжелой болезни. Об этом сообщила пресс-служба учебного учреждения.

Рыбаков преподавал с 1997 года и разработал уникальную технику обучения будущих актеров сценическому бою. Он всегда пользовался большим доверием студентов и объединял их своей любовью к дисциплине.

«Это был человек, образовывающий не только тело артиста, но и его этику, философию жизни», — заявили в пресс-службе.

Коллеги выразили соболезнования родным и близким Вячеслава Рыбакова.

В минувшую субботу, 20 июня, в США скончался режиссер и продюсер Джеймс Берроуз. Лауреат 11 телевизионных премий «Эмми» и создатель легендарных ситкомов «Друзья» и других ушел из жизни в возрасте 85 лет.