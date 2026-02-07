Умер прапраправнук Пушкина Вячеслав Гуцко

Вячеслав Александрович относился к пятому поколению рода Пушкиных и был потомком старшего сына поэта — Александра Александровича. Более 50 лет он проработал на заводе имени Лихачева, в конструкторском бюро транспортно-химического машиностроения, и много лет поддерживал тесную связь с музеем.

Гуцко ушел из жизни 29 января — в тот же день, когда по старому стилю скончался его знаменитый предок. Музей выразил соболезнования родным и близким Вячеслава Гуцко.

Ранее директор Всероссийского музея Пушкина Ольга Корнева сообщила, что произведения великого русского поэта входят в школьную программу Китая.