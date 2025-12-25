Директор Всероссийского музея А. С. Пушкина Ольга Корнева сообщила, что произведения великого русского поэта входят в школьную программу Китая. Об этом написал «Петербургский дневник» .

В этом году Корнева посетила Китайскую Народную Республику, где представила обширную программу, посвященную Александру Пушкину. Среди мероприятий были торжественные открытия, интервью для центральных СМИ и онлайн-лекция, собравшая более двух миллионов зрителей, сообщил RT.

«Посещение Китайской Народной Республики стало очень важным имиджевым событием», — поделилась Ольга Корнева.

Кроме того, музей получил в подарок собрание сочинений Пушкина на китайском языке с автографами переводчиков.