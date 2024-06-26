Умер поэт Бахыт Кенжеев

Поэт Бахыт Кенжеев умер в больнице в Нью-Йорке в 73 года

Поэт Бахыт Кенжеев умер в возрасте 73 лет. Об этом на страницах в социальных сетях сообщили его коллеги Сергей Гандлевский и Вероника Долина.

Поэт скончался в больнице в Нью-Йорке. Причина смерти и другие подробности не уточняются.

Бахыт Кенжеев родился 2 августа 1950 года в Шымкенте. В возрасте трех лет переехал в Москву. Его первые стихи опубликовали в коллективном сборнике «Ленинские горы: Стихи поэтов МГУ» в 1977-м. В 1982 году он эмигрировал в Канаду, а затем жил в США, где вышел его первый сборник стихотворений.

Кенжеев написал более 20 книг с лирикой и прозой. Его дважды номинировали на Нобелевскую премию по литературе. Поэт часто приезжал в Россию, где проводил встречи с читателями и творческие вечера.