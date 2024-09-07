Умер оператор фильма «Война и мир» Петрицкий

Союз кинематографистов РФ: из жизни в возрасте 92 лет ушел оператор Петрицкий

Кинооператор-постановщик, заслуженный деятель искусств РСФСР Анатолий Петрицкий скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

Петрицкий работал над такими фильмами, как «Война и мир» Сергея Бондарчука, «Мимино» Георгия Данелии, «Мой ласковый и нежный зверь» Эмиля Лотяну, «Каждый вечер в одиннадцать» Самсона Самсонова и другими картинами.

«Выражаем соболезнования родным, друзьям и почитателям таланта Анатолия Анатольевича Петрицкого», — отметили в пресс-службе.

Прощание с оператором пройдет 9 сентября в ритуальном зале Первой градской больницы.

Ранее из жизни ушел народный артист России, актер Нижегородского театра юного зрителя Леонид Ремнев. Ему было 77 лет. За свою театральную карьеру актер становился номинантом на национальную премию «Золотая маска», лауреатом «Пушкинской премии», премии Собольщикова-Самарина, а также многократным лауреатом премии Нижнего Новгорода.