Умер народный артист России Ремнев
Народный артист России Леонид Ремнев умер в Нижнем Новгороде
Не стало народного артиста, актера Нижегородского театра юного зрителя Леонида Ремнева. Он скончался 24 августа, сообщили представители регионального отделения Союза театральных деятелей в социальной сети во «ВКонтакте».
«Печальная новость: вчера ушел из жизни народный артист России Леонид Ремнев», — написали они.
Ремнев начал служить в ТЮЗе под руководством главного режиссера Бориса Наравцевича.
С 1972 года он сыграл много ролей, поработал с разными режиссерами. За роль Ивана Коломийцева в спектакле «Последние» Ремнева номинировали на национальную премию «Золотая маска». Он также был лауреатом «Пушкинской премии», премии Собольщикова-Самарина, многократный лауреат премии Нижнего Новгорода.