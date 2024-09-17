Умер оператор фильма «Место встречи изменить нельзя» Леонид Бурлака

Советский оператор-постановщик Леонид Бурлака умер в Одессе на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщили в местном отделении Национального союза кинематографистов Украины.

Бурлака окончил операторский факультет ВГИКа и всю жизнь проработал на Одесской киностудии. Наибольшую известность он получил благодаря работе со Станиславом Говорухиным над пятисерийным фильмом «Место встречи изменить нельзя». Кроме того, он был оператором фильма Петра Тодоровского «Верность» и многих других картин. В 1994 году он получил звание заслуженного деятеля искусств Украины.

Недавно в Москве ушел из жизни другой известный кинооператор — Анатолий Петрицкий. Он работал над такими фильмами, как «Война и мир» Сергея Бондарчука, «Мимино» Георгия Данелия, «Мой ласковый и нежный зверь» Эмиля Лотяну и другими.