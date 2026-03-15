Умер заслуженный артист России Владимир Ершов

Заслуженный артист России Владимир Ершов скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщили в телеграм-канале Театра на Бронной, где он служил с 1984 года.

Ершов отдал театру более 30 лет, сыграл множество ролей и работал с режиссерами Анатолием Эфросом, Александром Дунаевым, Евгением Лазаревым. В последнее время исполнял роль Архипа Савельича в спектакле Александра Крымова «Капитанская дочка».

«Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким. Светлая память великому актеру», — написали в театре.

Причина смерти не уточняется. Владимир Ершов был удостоен звания заслуженного артиста России за вклад в театральное искусство.