Умер актер дубляжа Дмитрий Гранкин

На 49-м году жизни скончался российский актер дубляжа Дмитрий Гранкин. Об этом сообщили на его личной странице во «Вконтакте».

«Дорогие друзья, Дмитрий Гранкин скончался 12 августа в 22:30 в Елизаветинской больнице», — уточнили в публикации.

Причиной смерти актера назвали сердечную недостаточность — ее вызвала болезнь почек. Кроме того, полтора года назад Гранкин перенес инсульт.

«Дима до последнего дня сохранял позитивный и активный образ жизни-недавно купил сапборд, чтобы покорять Балтику», — добавили в некрологе.

Отпевание и похороны артиста прошли на Северном кладбище Санкт-Петербурга 17 августа.

Гранкин родился в 1977 году, в 1998-м окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, работал в Большом драматическом театре в Петербурге. В дубляж пришел еще подростком: озвучивал Хантера в «Париж, Техас» Вима Вендерса. Его голосом говорили многие персонажи мультфильмов.