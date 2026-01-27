Умер народный артист СССР Владислав Чернушенко

На 92-м году жизни скончался народный артист СССР Владислав Чернушенко. Об этом сообщила пресс-служба Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга.

Чернушенко руководил капеллой с 1974 года.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что Владислав Александрович скончался после тяжелой болезни. От нас ушел выдающийся музыкант, лауреат Государственных премий РФ, почетный гражданин Санкт-Петербурга», — сообщили в учреждении.

В пресс-службе отметили, что с Чернушенко связана целая эпоха в многовековой истории капеллы, а его вклад в музыкальную культуру бесценен.

«Его безмерное чувство слова и музыки рождало эталонные образцы, повторить которые никому не под силу. Невероятный патриот, любивший Родину искренне и незабвенно воспевавший ее в каждом концерте», — добавили в капелле.

О дате и времени прощания с маэстро объявят дополнительно.