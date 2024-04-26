Умер народный артист России Василий Решетников | 360°

Культура 26 апреля 2024, 17:20 Умер народный артист России Василий Решетников Народный артист России Василий Решетников умер в 73 года

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На 74-м году жизни скончался народный артист России, актер театра и кино Василий Решетников. Об этом сообщила пресс-служба Красноярского драматического театра.

«Обаятельный, светлый, легкий, открытый и отзывчивый человек. Душа компании и любимец публики, всегда излучавший жизнелюбие», — написали о нем в некрологе.

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Пресс-служба уточнила, что артист умер 25 апреля после продолжительной болезни. Пока позволяло здоровье, он до последнего выходил на сцену театра.

Василий Решетников родился 31 мая 1950 года. В 1977-м он окончил Красноярское училище искусств, после чего работал в Красноярском драматическом театре имени Пушкина. Однако вскоре артист перебрался в Норильский Заполярный театр драмы имени Маяковского, но в 2007 году вернулся на малую родину. В 2022-м он снялся в спортивной драме «Начни сначала».

В 1996 году Решетникову присвоили звание заслуженного артиста России, а в 2002-м — народного.

Прощание с актером пройдет 27 апреля в Мраморном фойе театра Пушкина. Похоронят его на Аллее славы в Красноярске.