Умер народный артист России, дрессировщик медведей Виктор Кудрявцев

Народный артист России, один из известнейших в стране дрессировщиков медведей Виктор Кудрявцев умер на 75-м году жизни. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По предварительным данным, дрессировщик в последние годы страдал от онкологического заболевания и последствий перенесенного COVID-19.
Много лет Кудрявцев отдал цирку на Цветном бульваре. Известность он получил благодаря трюкам с медведями, которые выполняли гимнастические упражнения и водили автомобиль.
В феврале ушел из жизни другой знаменитый дрессировщик медведей — Виталий Воробьев, служивший в Большом московском государственном цирке на проспекте Вернадского. Ему было 79 лет. Причина смерти артиста не сообщается.
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