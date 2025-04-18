Умер народный артист России, дрессировщик медведей Виктор Кудрявцев

Народный артист России, один из известнейших в стране дрессировщиков медведей Виктор Кудрявцев умер на 75-м году жизни. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По предварительным данным, дрессировщик в последние годы страдал от онкологического заболевания и последствий перенесенного COVID-19.

Много лет Кудрявцев отдал цирку на Цветном бульваре. Известность он получил благодаря трюкам с медведями, которые выполняли гимнастические упражнения и водили автомобиль.

В феврале ушел из жизни другой знаменитый дрессировщик медведей — Виталий Воробьев, служивший в Большом московском государственном цирке на проспекте Вернадского. Ему было 79 лет. Причина смерти артиста не сообщается.