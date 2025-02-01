Легенда российского цирка Виталий Воробьев умер в 79 лет

Народный артист России дрессировщик медведей и цирковой акробат Виталий Воробьев умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщили в Большом московском цирке .

Коллеги подчеркнули, что ушедший из жизни артист своей энергией, страстью к работе и любовью к цирковому искусству вдохновлял всех, кто его окружал.

«Мы все знали Виталия Филипповича как необычайно доброго, чуткого и отзывчивого человека, который оставил яркий след в сердцах многих. Его талант и преданность делу навсегда останутся в нашей памяти», — заявили участники труппы.

Коллектив Большого Московского цирка выразил соболезнования родным, близким и друзьям Виталия Воробьева и пообещал навсегда сохранить память о своем легендарном коллеге.