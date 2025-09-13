Умер известный российский бард Александр Жаров

Из-за продолжительной болезни в возрасте 68 лет скончался известный российский бард Александр Жаров. О его смерти сообщил клуб Валерия Грушина в социальной сети «ВКонтакте» .

Какой именно недуг был у артиста, не уточнили.

Жаров родился в Новокуйбышевске, отучился на инженера-химика, однако большую часть жизни отдал авторской песне. В его репертуаре было более 400 композиций.

Музыкант воспитал не одно поколение исполнителей, выступал членом жюри конкурсов и сам организовывал концерты. Они проходили в Сызрани, Самаре, Тольятти, а также в Димитровграде и Ульяновске.

«Друзья и близкие запомнят Жарова Александра Васильевича как талантливого и думающего исполнителя авторской песни, как сильного, отзывчивого, доброго человека с большим сердцем», — указали в некрологе.

Ранее после продолжительной болезни на 90-м году жизни умерла заслуженная артистка РСФСР актриса театра имени Евгения Вахтангова Агнесса Петерсон.