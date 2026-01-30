Звезда «Морских дьяволов» Валерий Смородин скончался после спектакля

Ведущий актер Калужского областного драматического театра Валерий Смородин скончался на 66-м году жизни. О скоропостижной смерти артиста сообщило издание aif.ru со ссылкой на его коллег.

Смородин умер в ночь на 29 января. Его не стало спустя несколько часов после выхода на сцену, где он играл в спектакле «Борис Годунов». Его состояние внезапно ухудшилось, но он доиграл в постановке до конца. Прибывшие в театр медики не смогли его спасти.

По предварительной информации, причиной смерти Смородина мог быть инфаркт.

«Мы только вчера отработали вместе на „Борисе Годунове“. Все было хорошо. А утром стало известно, что Валеры больше нет», — рассказала актриса Ирина Желтикова.

Актер Станислав Савельев добавил, что Смородин доводил любое дело до конца, а на сцене работал, отдавая этому всю душу. Желтикова также отметила, что актер помогал приютам для животных, сам подбирал, кормил и выхаживал животных.

Смородин не только играл в театре, но и снимался в кино. Зрителям он запомнился по картинам «Редкая птица», «Рецепт на любовь», «Морские дьяволы. Вектор атаки», «Истребители. Битва за Крым» и другим. Всего в его фильмографии участие в 15 проектах.