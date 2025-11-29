Умер драматург Том Стоппард

Sky News: драматург Том Стоппард скончался в возрасте 88 лет

Выдающийся британский драматург и сценарист Том Стоппард скончался в возрасте 88 лет, сообщил Sky News о ссылкой на агентство United Agents, отметив, что Стоппард ушел из жизни мирно, у себя дома в Дорсете, в окружении семьи.

В агентстве подчеркнули, что он останется в памяти как блестящий и человечный автор, известный остроумием, свободомыслием и глубоким отношением к английскому языку.

Стоппард — лауреат «Оскара» и «Золотого глобуса» за сценарий «Влюбленного Шекспира», один из главных авторов английского театра второй половины XX — начала XXI века. Его известные пьесы — «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», он написал пьесы «Розенкранц и Гильдестерн мертвы», «Аркадия» и «Берег Утопии». Он также работал в кино и на ТВ, включая адаптацию романа Льва Толстого «Анны Карениной» (2012).

Ранее актер Всеволод Шиловский ушел из жизни. Ему было 87 лет.