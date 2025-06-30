Умер дирижер ансамбля «Березка» Леонид Смирнов

Народный артист России дирижер академического ансамбля «Березка» Леонид Смирнов скончался в возрасте 85 лет. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил его пасынок Филипп Кольцов.

Он уточнил, что причиной смерти отчима стала продолжительная болезнь.



«Сегодня ночью после продолжительной болезни скончался народный артист Российской Федерации главный дирижер оркестра государственного академического ансамбля „Березка“ Леонид Константинович Смирнов, супруг моей мамы, народной артистки СССР Миры Михайловны Кольцовой, и мой отчим», — написал он.

Музыканта похоронят 2 июля в Москве. Церемония прощания начнется в 12:00 и состоится в траурном зале Николо-Архангельского крематория. После этого он будет погребен на Новодевичьем кладбище рядом с женой Мирой Кольцовой.

Леонид Смирнов родился 23 февраля 1940 года. Он окончил ГМПИ имени Гнесиных по специальностям «солист-баянист» и «дирижер».

В 1967 году поступил баянистом в оркестр народных инструментов Государственного академического хореографического ансамбля «Березка», где служил всю жизнь. В 2002 году получил звание народного артиста России за заслуги в области искусства.

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