Скончался кинорежиссер Валерий Рыбарев, снявший «Меня зовут Арлекино»

Ушел из жизни советский и белорусский кинорежиссер Валерий Рыбарев, снявший фильм «Меня зовут Арлекино». Об этом сообщил Белорусский союз кинематографистов в Telegram-канале .

«Вчера умер Валерий Павлович Рыбарев. Советский и белорусский кинорежиссер и сценарист, автор игровых и документальных фильмов. Заслуженный деятель искусств Белорусской ССР», — отметили в союзе.

Союз выразил соболезнования родным и близким, отметив, что смерть режиссера стала большой потерей.

«Память будет в наших сердцах. Скорбим вместе с родными», — указано в сообщении.

О времени и месте прощания сообщат позже.

Фильмы Рыбарева, такие как «Живой срез» (1978), «Чужая вотчина» (1982) и «Свидетель» (1985), стали классикой не только белорусского, но и обозначили целое направление в советском киноискусстве. Но самый ошеломительный успех имела кинокартина «Меня зовут Арлекино» (1988). Этот фильм стал самым кассовым в истории белорусского кино.