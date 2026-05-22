Умер директор Луганского государственного цирка Дмитрий Касьян

Директор Луганского государственного цирка Дмитрий Касьян умер на 58-м году жизни. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник .

«Сегодня на 62-м году ушел из жизни наш выдающийся земляк, заслуженный деятель искусств Российской Федерации и Луганской Народной Республики, директор Луганского государственного цирка Дмитрий Тимофеевич Касьян», — написал он.

Пасечник добавил, что Касьян посвятил жизнь цирковому искусству и развитию новых талантов. Руководитель Луганского цирка бережно сохранял отечественные традиции и стоял у истоков фестиваля «Цирковое будущее».

Свой творческий путь Дмитрий Касьян начал еще в школьной самодеятельности. Позже представлял отечественное искусство в Чехословакии, Турции и Катаре. В 1996 году Касьян стал главным режиссером Луганского государственного цирка, а в 2011-м возглавил учреждение.

Фестиваль, который появился по его инициативе, за 11 лет собрал участников из России, Белоруссии, Швейцарии, Италии, Латвии, США, ОАЭ и других стран.