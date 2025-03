Умер американский джазовый музыкант Рой Эйерс

«Он прожил прекрасные 84 года, и его будет очень не хватать», — говорится в опубликованном некрологе.

Эйерса называли «крестным отцом неосоула», также он творил в жанрах фанк и джаз. Кроме того, его сэмплы активно использовали рэп-исполнители.

Ранее в Великобритании на 79-м году жизни умерла певица и актриса Марианна Фейтфулл. Она получила популярность в 1960-х после выхода хита As Tears Go By, который для нее написали участники группы The Rolling Stones, в том числе Мик Джаггер, с которым у нее был роман.